Maignan Juve gelo per il rinnovo con il Milan | i rossoneri stanno sondando altri due profili per il futuro Bianconeri alla finestra?Cosa sta accadendo

Maignan Juve, gelo per il rinnovo con il Milan: ci sono importanti novità sul portiere accostato ai bianconeri. Un tema delicato, una trattativa che si è improvvisamente raffreddata, un "gelo" che apre a scenari di mercato clamorosi. Il futuro di Mike Maignan al Milan è tutt'altro che scontato. A confermare lo stallo nella trattativa per il rinnovo del portiere francese è l'esperto di mercato Matteo Moretto, con parole che fanno sognare i tifosi della Juve. Il contratto del portiere scade nel 2026 e quello che doveva essere un prolungamento quasi automatico si sta trasformando in un caso spinoso.

