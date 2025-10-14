Maglie Rosa | quando il kayak diventa un viaggio di inclusione e speranza
Presso la sede della Lega Navale Italiana – sezione di Pozzuoli, martedì 14 ottobre alle ore 18:30, si terrà un evento speciale dedicato alle mamme di ragazzi con autismo e a tutte le donne che vivono momenti di difficoltà. L’iniziativa, dal titolo “Maglie Rosa”, nasce dalla collaborazione tra il gruppo “Semplicemente Noi – Autismo Insieme” . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
Approfondisci con queste news
SECONDA TAPPA DEL GIRO DEL VENETO A POJANA MAGGIORE: VINCE RICCARDO PERANI, DIVENTA LEADER DEL GIRO E SI PRENDE TRE MAGLIE. RICCARDO FABBRO RE DEI TRAGUARDI VOLANTI. GRANDE PROVA DI LUCA ROSA. LE DICHI - facebook.com Vai su Facebook