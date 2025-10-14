MagicSplash eletto miglior parco acquatico dell' anno
MagicSplash è stato insignito nell’ambito dei Parksmania Awards 2025 del riconoscimento “Parco Acquatico dell’Anno”. Un risultato prestigioso per il parco acquatico a tema caraibico di MagicLand che proprio in questo 2025 è stato ampliato co nuove attrazioni. “Siamo estremamente onorati di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
