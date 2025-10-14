Mafia a Barcellona udienza preliminare per i 18 imputati della famiglia Ofria

Si terrà a novembre terrà l'udienza preliminare per i 18 imputati della famiglia mafiosa barcellonese degli Ofria, accusati di gestire una storica azienda di rottamazione e ricambi auto e smaltimento di rifiuti, nonostante la confisca. L'azienda, nata nel 1980 e intestata a "Bellinvia Carmela". 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Mafia, danneggiata targa che ricorda Beppe Alfano a Barcellona Pozzo di Gotto - facebook.com Vai su Facebook

Boss, gregari e manovalanza di Porta Nuova: 64 imputati riempiono l’aula - Sotto processo, tra gli altri, ci sono boss del calibro di Giuseppe Auteri, i cugini omonimi Tommaso Lo Presti, soprannominati il lungo e il pacchione, l’anziano Calogero Pietro Lo Presti, il capo ... Lo riporta livesicilia.it

Maxiprocesso alla mafia garganica, a Bari l’udienza preliminare per 50 imputati del clan Li Bergolis-Miucci - Ha preso il via con la costituzione delle parti civili dinanzi al gup del tribunale di Bari l'udienza preliminare nei confronti di 50 persone coinvolte nel procedimento penale denominato Mare e Monti ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Al via il processo "Mari e Monti": mafia garganica alla sbarra - Ha preso il via, con la costituzione delle parti civili dinanzi al gup del tribunale di Bari, l'udienza preliminare nei confronti di 50 persone coinvolte nel procedimento penale denominato “Mare e ... Scrive rainews.it