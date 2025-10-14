Maestra condannata | ha maltrattato gli alunni Minacce e schiaffi in faccia
Maestra di una scuola dell?infanzia condannata con l?accusa di avere maltrattato i piccoli alunni. Bimbi di tre anni presi a schiaffi in faccia, trascinati per le braccia, minacciati. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Finisce a processo per falsa testimonianza dopo il terribile incidente all’asilo di Velletri: “Ha mentito per aiutare la sua amica maestra condannata”. Rinviata oggi al prima udienza - facebook.com Vai su Facebook
Taranto, per la «maestra del terrore» la condanna è definitiva: maltrattava i suoi alunni dell'asilo - X Vai su X
Maestra condannata: ha maltrattato gli alunni. Minacce e schiaffi in faccia - Maestra di una scuola dell’infanzia condannata con l’accusa di avere maltrattato i piccoli alunni ... Riporta msn.com