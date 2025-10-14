Madre insegna al figlio la normalità del ciclo mestruale | È una cosa naturale e va trattata con gentilezza

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna ha condiviso su TikTok un momento in cui, mostrando un indumento macchiato di sangue mestruale, ha spiegato al figlio cosa accade al corpo femminile durante il ciclo, insegnandogli a comportarsi con gentilezza verso le bambine che potrebbero sentirsi in imbarazzo e abbattendo un tabù spesso trascurato con i figli maschi. 🔗 Leggi su Fanpage.it



