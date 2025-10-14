Madre con bimba in carcere il tribunale di Genova | Ora è alle Vallette di Torino
Le precisazioni del Tribunale di Genova sulle richieste dei Garanti de detenuti in merito alla situazione della donna detenuta a Pontedecimo con la figlia di 18 mesi: “Alla donna sono contestati 153 episodi di spaccio. Il reato si è protratto dal 1 ottobre 2023 fino al 10 maggio 2024. Ora comunque è stata trasferita a Torino in un carcere attrezzato”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
