Made in Italy e cibo, un binomio che si traduce in una filiera agroalimentare che vale oltre 700 miliardi. Questo il dato principale che emerge da un’analisi della Coldiretti diffusa in occasione dell’inaugurazione del XXIII Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione organizzato dall’associazione dei coltivatori con la collaborazione dello studio The European House-Ambrosetti, a Roma al Casino dell’Aurora Pallavicini di Palazzo Rospigliosi. Come 20 Manovre finanziarie. Il cibo è diventata la prima ricchezza del Paese. Il valore è di 707 miliardi, dai campi all’industria fino alla ristorazione e alla grande distribuzione, pari a quello di oltre 20 Manovre finanziarie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Made in Italy, la filiera agroalimentare vale oltre 700 miliardi