Made in Italy a prova di caporalato | ecco il nuovo bollino di legalità per le filiere della moda

Il Senato ha approvato un pacchetto di misure per la certificazione della legalità nelle filiere della moda italiana, a tutela del Made in Italy e contro il caporalato, con un sistema volontario di verifica e un registro pubblico presso il Mimit L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Made in Italy a prova di caporalato: ecco il nuovo bollino di legalità per le filiere della moda.

