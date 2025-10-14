Madagascar sull’orlo della guerra civile

Tv2000.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’unità militare d’élite ha dichiarato di aver preso il potere in Madagascar. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

