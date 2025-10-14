Madagascar presidente Rajoelina fugge e scioglie Parlamento che ne approva impeachment Capsat annuncia golpe Unione Africana | Intervenire subito

La destituzione nei confronti del presidente, accusato di "diserzione dal servizio", è stata approvata con 130 voti favorevoli. Ma la presidenza ha respinto l'impeachment definendolo "privo di qualsiasi base giuridica" Il Madagascar è nel caos totale dopo che il presidente Andry Rajoelina è f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Madagascar, presidente Rajoelina fugge e scioglie Parlamento che ne approva impeachment, Capsat annuncia golpe, Unione Africana: "Intervenire subito"

Contenuti che potrebbero interessarti

I militari in Madagascar: "Abbiamo preso il potere". L'annuncio dopo che la Camera bassa ha votato l'impeachment del presidente #ANSA - X Vai su X

La crisi in atto in Madagascar si sta avviando verso la deposizione del attuale Presidente Andry Rajoelina salito al potere nel 2009, a sua volta, grazie all’aiuto determinante dell’Army Personnel Administration Center (CAPSAT) che allora avevano posto in ess - facebook.com Vai su Facebook

Madagascar, il presidente Rajoelina fugge incalzato da Gen Z e da una parte dell'esercito. Il suo discorso alla nazione - Il presidente Andry Rajolina è fuggito "in un luogo sicuro", l'esercito, che prima lo difendeva, da sabato 11 ottobre si ... Lo riporta tg.la7.it

Madagascar, presidente fugge dal Paese per le proteste e scioglie il Parlamento - Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina ha lasciato il Paese dopo che un'unità militare d'élite si è unita alle proteste contro il governo. Da msn.com

Il presidente fugge dopo le proteste e l'esercito prende il potere: cosa sta succedendo in Madagascar - Adesso sono i militari ad avere le chiavi in mano di una possibile soluzione della crisi ... Riporta today.it