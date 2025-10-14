Madagascar presidente fugge dal Paese per le proteste e scioglie il Parlamento

Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina ha lasciato il Paese dopo che un’ unità militare d’élite si è unita alle proteste contro il governo. Le rivolte, inizialmente guidate da gruppi di giovani della Gen Z, hanno raggiunto un punto di svolta l’11 settembre, quando i soldati dell’unità militare d’élite CAPSAT hanno accompagnato i manifestanti in una piazza della capitale, Antananarivo, e hanno chiesto a Rajoelina e a diversi ministri del governo di dimettersi. La fuga di Rajoelina dal Madagascar e il discorso da una località segreta. Il presidente del Madagascar ha confermato di aver lasciato il Paese temendo per la propria vita a seguito di una ribellione militare che ha definito un colpo di stato, ma non ha annunciato le proprie dimissioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Madagascar, presidente fugge dal Paese per le proteste e scioglie il Parlamento

