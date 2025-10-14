Madagascar impeachment per il presidente Rajoelina | I militari | Abbiamo preso il potere

Risoluzione approvata con 130 voti a favore. La presidenza: "Voto privo di qualsiasi base giuridica". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Madagascar, impeachment per il presidente Rajoelina | I militari: "Abbiamo preso il potere"

