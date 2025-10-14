Madagascar il presidente Rajoelina conferma la fuga | Costretto a mettermi al sicuro

Tgcom24.mediaset.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente lascia il Paese temendo per la propria vita dopo una ribellione militare. Chiesto dialogo, ma nessuna dimissione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Madagascar, il presidente Rajoelina conferma la fuga: "Costretto a mettermi al sicuro"

Madagascar, il presidente Rajoelina conferma la fuga: "Costretto a mettermi al sicuro" - Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha ammesso pubblicamente di aver abbandonato il Paese per ragioni di sicurezza personale, senza però annunciare le dimissioni dal proprio incarico. Segnala msn.com

madagascar presidente rajoelina confermaIn Madagascar una parte dell’esercito si è unita ai manifestanti - L'unità militare si chiama CAPSAT ma non è chiaro che intenzioni abbia: e non si sa neppure dove sia il presidente Rajoelina ... Lo riporta ilpost.it

madagascar presidente rajoelina confermaVentidue morti nelle manifestazioni in Madagascar, il presidente destituisce il governo - Il 29 settembre le Nazioni Unite hanno affermato che almeno 22 persone sono state uccise in Madagascar dall’inizio delle manifestazioni di protesta, mentre il presidente Andry Rajoelina ha destituito ... Si legge su internazionale.it

