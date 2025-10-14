Madagascar il presidente Rajoelina conferma la fuga | Costretto a mettermi al sicuro

Il presidente lascia il Paese temendo per la propria vita dopo una ribellione militare. Chiesto dialogo, ma nessuna dimissione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Madagascar, il presidente Rajoelina conferma la fuga: "Costretto a mettermi al sicuro"

Altre letture consigliate

#Madagascar Il presidente Andry Rajoelina sarebbe fuoriuscito dal paese su un aereo militare francese. Le forze armate avrebbero preso il controllo del governo. - X Vai su X

(Adnkronos) - Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha denunciato che "è in corso nel Paese un tentativo di prendere il potere in modo illegale e con la forza, contro la Costituzione e ai principi democratici", dopo che ieri un contingente di militari ha p - facebook.com Vai su Facebook

Madagascar, il presidente Rajoelina conferma la fuga: "Costretto a mettermi al sicuro" - Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha ammesso pubblicamente di aver abbandonato il Paese per ragioni di sicurezza personale, senza però annunciare le dimissioni dal proprio incarico. Segnala msn.com

In Madagascar una parte dell’esercito si è unita ai manifestanti - L'unità militare si chiama CAPSAT ma non è chiaro che intenzioni abbia: e non si sa neppure dove sia il presidente Rajoelina ... Lo riporta ilpost.it

Ventidue morti nelle manifestazioni in Madagascar, il presidente destituisce il governo - Il 29 settembre le Nazioni Unite hanno affermato che almeno 22 persone sono state uccise in Madagascar dall’inizio delle manifestazioni di protesta, mentre il presidente Andry Rajoelina ha destituito ... Si legge su internazionale.it