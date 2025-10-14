Madagascar il presidente in fuga Rajoelina scioglie l’assemblea nazionale

Internazionale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 ottobre il presidente malgascio Andry Rajoelina, che si trova attualmente in una località sconosciuta, ha sciolto l’assemblea nazionale prima della votazione di una mozione di destituzione nei suoi confronti per abbandono dell’incarico. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

