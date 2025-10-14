Madagascar i militari con la Generazione X E Rajoelina è costretto alla fuga

Corsi e ricorsi della recente storia in Madagascar, la grande isola dell’Oceano Indiano con circa 31 milioni di abitanti che dall’indipendenza dalla Francia (1960) ha vissuto diverse crisi politiche e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Madagascar, i militari con la Generazione X. E Rajoelina è costretto alla fuga

