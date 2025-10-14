Macfrut successo per gli International Asparagus Days e International Berries Days a Bordeaux

Cesenatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono concluse con successo a Bordeaux le giornate tecniche di International Asparagus Days e International Berries Days che hanno richiamato i maggiori esperti mondiali dell’asparago e dei frutti rossi. Oltre 125 gli espositori per 1200 visitatori provenienti da oltre 25 paesi del mondo, hanno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

macfrut successo international asparagusPerché il format degli International Asparagus and Berries Days piace così tanto? - La scorsa settimana, a Le Barp, nella regione di Bordeaux (Francia), si è tenuta la 5ª edizione degli International Asparagus Days e la 1ª edizione degli International Berry Days. Da freshplaza.it

AGRICOLTURA, ASPARAGUS E BERRIES DAYS: IN FRANCIA FILIERE ASPARAGO E FRUTTI ROSSI (1) - Roma, 14 Ott – Si sono concluse con successo a Bordeaux le giornate tecniche dell’International Asparagus Days e International Berries Days, che hanno richiamato i massimi esperti mondiali dell’aspara ... Lo riporta 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Macfrut Successo International Asparagus