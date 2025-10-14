Macfrut successo per gli International Asparagus Days e International Berries Days a Bordeaux

Si sono concluse con successo a Bordeaux le giornate tecniche di International Asparagus Days e International Berries Days che hanno richiamato i maggiori esperti mondiali dell’asparago e dei frutti rossi. Oltre 125 gli espositori per 1200 visitatori provenienti da oltre 25 paesi del mondo, hanno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

