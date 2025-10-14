maceratese senza mezze misure mai un pareggio per i biancorossi

È una Maceratese senza vie di mezzo: o vince o perde, e infatti dopo sette gare i biancorossi non hanno mai pareggiato come la capolista Ostiamare che, però, le ha vinte tutte. La vittoria su L’Aquila rappresenta l’aspetto più positivo perché nel calcio contano i risultati che hanno un peso considerevole. La squadra ha ora 9 punti, occupa la settima posizione e il successo sugli abruzzesi ha portato tranquillità, fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. Il clima ideale per preparare senza eccessivi assilli la partita a Notaresco che presenta non poche insidie. Contro L’Aquila ci sono stati quattro minuti di fuoco in cui la squadra di Possanzini ha svoltato la partita, ha recuperato il gol dello svantaggio, è passata avanti e ha poi controllato il ritorno degli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

