Macerata operaio muore travolto dai detriti in una cava Il corpo raggiunto dopo 10 ore di scavo
Un mucchio di fanghi ha sommerso l’escavatore su cui stava lavorando. L’incidente ieri pomeriggio a Corridonia. I Vigili del Fuoco lo hanno recuperato alle due e mezza di stanotte. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Approfondisci con queste news
servizio aggiornato MACERATA - L'incidente è successo intorno alle 18,20 in contrada Rotacupa. La vittima è Mario Ramadori. Con lui c'era un operaio di una azienda agricola che lo stava aiutando col trattore. A chiamare i soccorsi è stata la moglie. Da ricost - facebook.com Vai su Facebook
MACERATA - L'incidente è successo intorno alle 18,20 in contrada Rotacupa - X Vai su X
Sommerso dalla terra mentre lavora in una cava, muore operaio - Un operaio che lavorava in una cava è morto dopo essere stato travolto da uno smottamento che ha travolto l’escavatore sul quale si trovava. Lo riporta msn.com
Muore operaio in una una cava nelle Marche e un metalmeccanico in Emilia - Doppia tragedia sul lavoro, due operai morti in 24 ore: una vittima travolta in una cava nel Maceratese, un'altra colpita da un tornio nel Bolognese ... Scrive it.blastingnews.com
Operaio muore sommerso dalla terra mentre lavora in una cava, il corpo estratto dopo 10 ore - Un incidente rivelatosi fatale per l’operaio, il cui corpo è stato estratto solo dieci ore dopo dal ... Come scrive blitzquotidiano.it