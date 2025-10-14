macerata operaio muore travolto dai detriti in una cava il corpo raggiunto dopo 10 ore di scavo

Un mucchio di fanghi ha sommerso l’escavatore su cui stava lavorando. L’incidente ieri pomeriggio a Corridonia. I Vigili del Fuoco lo hanno recuperato alle due e mezza di stanotte. 🔗 Leggi su Repubblica.it

