Macerata operaio muore travolto dai detriti in una cava Il corpo raggiunto dopo 10 ore di scavo

Repubblica.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mucchio di fanghi ha sommerso l’escavatore su cui stava lavorando. L’incidente ieri pomeriggio a Corridonia. I Vigili del Fuoco lo hanno recuperato alle due e mezza di stanotte. 🔗 Leggi su Repubblica.it

