Macerata aggredisce la moglie e ferisce un carabiniere | arrestato tunisino

L'uomo era in evidente stato di alterazione psicofisica e, durante i tentativi di calmarlo, ha aggredito uno dei militari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Macerata, aggredisce la moglie e ferisce un carabiniere: arrestato tunisino

Argomenti simili trattati di recente

Macerata, aggredisce la moglie e ferisce un carabiniere: arrestato #macerata #14ottobre - X Vai su X

Una sconfitta di misura che lascia l’amaro in bocca. All’Helvia Recina di Macerata L’Aquila subisce la prima battuta d’arresto della stagione #laquila1927 #macerata - facebook.com Vai su Facebook

Macerata, aggredisce la moglie e ferisce un carabiniere: arrestato - L'uomo, originario della Tunisia e residente fuori città, è stato visto attorno l'una di notte usare viol ... msn.com scrive