Macerata aggredisce la moglie e ferisce un carabiniere | arrestato tunisino

Imolaoggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo era in evidente stato di alterazione psicofisica e, durante i tentativi di calmarlo, ha aggredito uno dei militari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

macerata aggredisce la moglie e ferisce un carabiniere arrestato tunisino

© Imolaoggi.it - Macerata, aggredisce la moglie e ferisce un carabiniere: arrestato tunisino

Argomenti simili trattati di recente

Macerata, aggredisce la moglie e ferisce un carabiniere: arrestato - L'uomo, originario della Tunisia e residente fuori città, è stato visto attorno l'una di notte usare viol ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Macerata Aggredisce Moglie Ferisce