Ma questa donna… Così Donald Trump accoglie Giorgia Meloni al vertice di Sharm el Sheikh

Un momento di leggerezza ha segnato l’inizio del vertice di pace a Sharm el Sheikh, dove si sono riuniti oltre venti capi di Stato e di governo per suggellare l’accordo raggiunto a Gaza. Quando la premier italiana Giorgia Meloni è salita sul palco accanto al presidente americano Donald Trump, quest’ultimo, con il suo consueto tono ironico, ha esclamato: “Chi è questa donna?”. La battuta ha subito catturato l’attenzione dei presenti, stemperando la tensione di una giornata cruciale per la diplomazia internazionale. La scena, ripresa dai fotografi e condivisa dai media internazionali, ha mostrato Trump e Meloni scambiarsi qualche parola in un clima disteso, quasi amichevole. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

