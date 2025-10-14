È uno dei brand simbolo dei primi anni 2000: tutte le persone nate dal 1990 in poi hanno sicuramente conosciuto il mondo del make-up proprio con le loro trousse (all’epoca si chiamavano così, ora invece sono le “ palette “). Ora, la strategia chiave di Pupa è solo una: l’innovazione. Il brand, infatti, sta preparando un piano di rinnovo dedicato proprio all’innovazione e ad una visione strategica. Infatti l’azienda affronterà sfide complesse, ma anche nuove opportunità. Pupa si rinnova e punta tutto sull’innovazione. Valerio Gatti, CEO di Pupa, ha parlato a Pambianco durante la fiera TFWA World Exhibition & Conference 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ma quanto ci piace questa nuova strategia di Pupa? L’iconico brand si rinnova