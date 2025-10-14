Ma la tregua fra Israele e Hamas si fonda solo sul timore

Tel Aviv, 14 ottobre 2025 – La madre di Tamir Adar, ostaggio israeliano ucciso da Hamas nei bunker a Gaza, comincerà il suo tempo di lutto non appena le consegneranno il corpo del figlio. Una pratica lunga e strutturata quella del lutto, che fa sostare sul dolore della perdita. Una pratica desueta per noi che ricorriamo all’aiuto degli psicoterapeuti per affrontare le conseguenze negative del meccanismo inverso che spesso attuiamo ovvero la rimozione della sofferenza della morte. Anche in questo la cultura ebraica è tale da non lasciare niente di insignificato. Un insieme di regole su ogni cosa talmente rigide che lasciano intendere che senza di esse l’uomo da sé solo è destinato a perdersi; se per gli ebrei sono delle vere e proprie “cinture di sicurezza” per rimanere in D-o, per noi sono delle incomprensibili vetuste catene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ma la tregua fra Israele e Hamas si fonda solo sul timore

