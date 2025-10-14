MO Trump ribadisce | ricostruirò Gaza ma sono indeciso sui due Stati

Il presidente Usa firma l'accordo per Gaza a Sharm: "Abbiamo la pace in Medio Oriente". Ma Hamas resta armata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - M.O., Trump ribadisce: ricostruirò Gaza, ma sono indeciso sui due Stati

Trump, Netanyahu e il piano di pace a senso unico In Egitto riprendono i negoziati per la liberazione degli ostaggi israeliani. Hamas accetta di discutere il piano di Trump, ma non disarma. Sullo sfondo, Netanyahu ribadisce: «Gaza sarà disarmata, in un mo - facebook.com Vai su Facebook

#MedioOriente Netanyahu ribadisce che Hamas dovrà essere smantellata e si dice ottimista sul rilascio degli ostaggi. "Bene Hamas sul piano Trump", scrivono in un comunicato 8 Paesi musulmani, che premono per lo stop ai bombardamenti e la soluzione de - X Vai su X

Trump ribadisce, sono molto deluso da Putin - Lo ha detto lo stesso presidente nel corso di una cena a Mount Vernon, ... Da ansa.it

Mo: Trump, 'Israele stia molto attento, il Qatar è un grande alleato degli Usa' - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato il Qatar come un forte alleato degli Stati Uniti commentando il recente attacco di Israele contro i leader di ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

**Mo: Trump, 'non ho parlato con Netanyahu prima dell'operazione a Gaza City'** - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non aver parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu prima dell'inizio dell'operazione ... Scrive iltempo.it