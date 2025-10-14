M Night Shyamalan torna in TV con una nuova serie basata su un giocattolo iconico
M. Night Shyamalan torna in televisione per dirigere una nuova serie. Il due volte candidato all’Oscar è noto per i suoi film singolari, tra cui Il sesto senso, Signs e Old. Ma in una carriera che dura da decenni, Shyamalan ha anche fatto incursioni nel piccolo schermo. Ha diretto per la prima volta il debutto della serie fantascientifica della Fox Wayward Pines, che ha ottenuto ascolti record per la sua prima puntata. Il contributo di Shyamalan alla televisione è aumentato con la serie horror Apple TV Servant, recentemente conclusasi, di cui è stato produttore esecutivo e ha diretto cinque episodi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
