La scomparsa del grande professionista ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati di sport: in lacrime anche Roberto Baggio. Tutta l'Italia sportiva è in lacrime per la perdita di una figura ricordata da tutti per la sua straordinaria professionalità e per la grande umanità. Tra i più colpiti dal lutto c'è Roberto Baggio: l'ex numero 10 della Nazionale italiana aveva avuto modo di conoscerlo molto bene in un momento ben preciso della sua vita, apprezzandone la passione nel suo lavoro e le doti umane. Si è spento a Padova all'età di 73 anni il grande ortopedico Roberto Nardacchione, ricordato da tutti come 'il Re del ginocchio'.

© Glieroidelcalcio.com - Lutto tremendo per l’Italia, dramma per Roberto Baggio