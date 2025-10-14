Lutto per Elisabetta Canalis l’annuncio pieno di dolore | Mi hai lasciato

Personaggi tv. “Addio, mi hai lasciato”. Lutto per Elisabetta Canalis, l’annuncio pieno di dolore – Quando si dice colpo di scena nel mondo dello sport. Il panorama italiano dei combattimenti piange la scomparsa di Angelo Valente, vero e proprio mito della kickboxing. Classe 1973, milanese doc, Valente si è spento a soli 51 anni lasciando una scia di ricordi, trofei. e qualche lacrima in più. Da anni lottava con una malattia insidiosa, ma lui, testardo come pochi, non ha mai permesso che il dolore spegnesse la sua voglia di ring e di vita. “Addio, mi hai lasciato”. Lutto per Elisabetta Canalis, l’annuncio pieno di dolore. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Lutto per Elisabetta Canalis, l’annuncio pieno di dolore: “Mi hai lasciato”

