Lutto per Elisabetta Canalis l’annuncio pieno di dolore | Mi hai lasciato

Tvzap.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi tv. “Addio, mi hai lasciato”. Lutto per Elisabetta Canalis, l’annuncio pieno di dolore – Quando si dice colpo di scena nel mondo dello sport. Il panorama italiano dei combattimenti piange la scomparsa di Angelo Valente, vero e proprio mito della kickboxing. Classe 1973, milanese doc, Valente si è spento a soli 51 anni lasciando una scia di ricordi, trofei. e qualche lacrima in più. Da anni lottava con una malattia insidiosa, ma lui, testardo come pochi, non ha mai permesso che il dolore spegnesse la sua voglia di ring e di vita. “Addio, mi hai lasciato”. Lutto per Elisabetta Canalis, l’annuncio pieno di dolore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

lutto per elisabetta canalis l8217annuncio pieno di dolore mi hai lasciato

© Tvzap.it - Lutto per Elisabetta Canalis, l’annuncio pieno di dolore: “Mi hai lasciato”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lutto elisabetta canalis l8217annuncioGrave lutto per Elisabetta Canalis: il messaggio di addio - Nato a Milano il 15 dicembre 1973, Angelo Valente aveva iniziato la sua carriera negli sport da combattimento da giovanissimo. Riporta donnaglamour.it

lutto elisabetta canalis l8217annuncioMorto Angelo Valente, il dolore di Elisabetta Canalis: "Ti racconto a chi non ti ha conosciuto" - Il quattro volte campione del mondo di kickboxing e figura simbolo degli sport da combattimento italiani dal 2015 si stava curando per una malattia. Come scrive today.it

lutto elisabetta canalis l8217annuncioAngelo Valente morto a 51 anni, era il preparatore di kick boxing di Elisabetta Canalis. L'addio sui social: «Grazie per quello che hai fatto per me» - L'ex velina di Striscia la notizia piange la scomparsa dell'amico e preparatore atletico Angelo Valente, 51 anni. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lutto Elisabetta Canalis L8217annuncio