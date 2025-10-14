Lutto per Elisabetta Canalis il post commovente per la perdita di Angelo | Ancora non ci credo
Un addio che lascia un vuoto profondo nel mondo degli sport da combattimento e nel cuore di chi lo ha conosciuto. Angelo Valente, leggenda della kickboxing e allenatore stimato, è scomparso all’età di 51 anni dopo una lunga malattia. La notizia della sua morte ha colpito moltissimi, tra cui Elisabetta Canalis, che a lui era legata da una profonda amicizia e da un percorso sportivo condiviso. La showgirl lo ha ricordato con parole strazianti su Instagram, postando un video che ritrae Valente sul ring mentre insegna alla sua bambina: « Rileggo i tuoi messaggi e guardo i nostri video mentre piango e rido allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Grave lutto per Elisabetta Canalis: il messaggio di addio - Nato a Milano il 15 dicembre 1973, Angelo Valente aveva iniziato la sua carriera negli sport da combattimento da giovanissimo. Da donnaglamour.it
“Addio, mi hai lasciato”. Lutto per Elisabetta Canalis, sconvolta e in lacrime - Il mondo degli sport da combattimento piange la scomparsa d una leggenda italiana della kickboxing e simbolo di un modo autentico e generoso di vivere il ... Lo riporta thesocialpost.it
Addio Angelo Valente, allenatore dei vip: le cause della morte e le parole struggenti di Elisabetta Canalis - Si è spento all'età di 51 anni il maestro di kickboxing affetto da tempo da una grave malattia. Come scrive libero.it