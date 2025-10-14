Lutto per Elisabetta Canalis il post commovente per la perdita di Angelo | Ancora non ci credo

Donnapop.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un addio che lascia un vuoto profondo nel mondo degli sport da combattimento e nel cuore di chi lo ha conosciuto. Angelo Valente, leggenda della kickboxing e allenatore stimato, è scomparso all’età di 51 anni dopo una lunga malattia. La notizia della sua morte ha colpito moltissimi, tra cui Elisabetta Canalis, che a lui era legata da una profonda amicizia e da un percorso sportivo condiviso. La showgirl lo ha ricordato con parole strazianti su Instagram, postando un video che ritrae Valente sul ring mentre insegna alla sua bambina: « Rileggo i tuoi messaggi e guardo i nostri video mentre piango e rido allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

lutto per elisabetta canalis il post commovente per la perdita di angelo ancora non ci credo

© Donnapop.it - Lutto per Elisabetta Canalis, il post commovente per la perdita di Angelo: «Ancora non ci credo»

Leggi anche questi approfondimenti

lutto elisabetta canalis postGrave lutto per Elisabetta Canalis: il messaggio di addio - Nato a Milano il 15 dicembre 1973, Angelo Valente aveva iniziato la sua carriera negli sport da combattimento da giovanissimo. Da donnaglamour.it

lutto elisabetta canalis post“Addio, mi hai lasciato”. Lutto per Elisabetta Canalis, sconvolta e in lacrime - Il mondo degli sport da combattimento piange la scomparsa d una leggenda italiana della kickboxing e simbolo di un modo autentico e generoso di vivere il ... Lo riporta thesocialpost.it

lutto elisabetta canalis postAddio Angelo Valente, allenatore dei vip: le cause della morte e le parole struggenti di Elisabetta Canalis - Si è spento all'età di 51 anni il maestro di kickboxing affetto da tempo da una grave malattia. Come scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Lutto Elisabetta Canalis Post