Lutto per Elisabetta Canalis il post commovente per la perdita di Angelo | Ancora non ci credo

Un addio che lascia un vuoto profondo nel mondo degli sport da combattimento e nel cuore di chi lo ha conosciuto. Angelo Valente, leggenda della kickboxing e allenatore stimato, è scomparso all'età di 51 anni dopo una lunga malattia. La notizia della sua morte ha colpito moltissimi, tra cui Elisabetta Canalis, che a lui era legata da una profonda amicizia e da un percorso sportivo condiviso. La showgirl lo ha ricordato con parole strazianti su Instagram, postando un video che ritrae Valente sul ring mentre insegna alla sua bambina: « Rileggo i tuoi messaggi e guardo i nostri video mentre piango e rido allo stesso tempo.

