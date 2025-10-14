Lutto nel mondo della musica morto dopo un tragico incidente

Un lutto improvviso ha colpito il mondo della musica, lasciando attoniti amici, colleghi e fan. Nelle ultime ore si è spenta una delle figure più amate e rispettate della scena, un dj e insegnante che con la sua energia e la sua passione aveva saputo accendere le notti di migliaia di persone. La notizia della sua morte, avvenuta dopo un terribile incidente stradale, ha scosso profondamente la comunità musicale del Nord Italia, dove era da anni un punto di riferimento. >> Colpo di scena Garlasco, spunta anche lui: chi è. L’intercettazione in casa Sempio, cosa rivelano i genitori di Andrea Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 12 ottobre sulla statale 11, alle porte di Magenta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it