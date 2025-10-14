Lutto nel mondo animalista salernitano | addio ad Eleonora Melfi Sorrentino

Salernotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sognava un gattile, per continuare ad aiutare i tanti amici di zampa presi a cuore nel corso degli anni. Un animo buono ed un impegno costante per chi non ha voce: Eleonora Melfi Sorrentino, animalista salernitana, è spirata improvvisamente, lasciando tutti senza fiato. Colpita da un malore, la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Lutto Mondo Animalista Salernitano