Lutto nel baseball Pordenonese è morto a 51 anni il coach Massimiliano Zappia

Pordenonetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sport friulano è in lutto alla notizia della scomparsa a soli 51 anni del coach Massimiliano Zappia. Per molti è stato un punto di riferimento per i valori che ha saputo trasmettere ai suoi giocatori. Per altri, invece, è stata una colonna di questo sport.  Dopo aver militato in diverse. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

