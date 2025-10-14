Lutto nel baseball Pordenonese è morto a 51 anni il coach Massimiliano Zappia
Lo sport friulano è in lutto alla notizia della scomparsa a soli 51 anni del coach Massimiliano Zappia. Per molti è stato un punto di riferimento per i valori che ha saputo trasmettere ai suoi giocatori. Per altri, invece, è stata una colonna di questo sport. Dopo aver militato in diverse. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
