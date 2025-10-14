Lutto cittadino a Lettomanoppello per i funerali di Cleria Mancini uccisa dall' ex marito

Il sindaco di Lettomanoppello, Simone Romano D'Alfonso, ha firmato un'ordinanza con la quale viene proclamato il lutto cittadino per la tragica scomparsa della concittadina Cleria Mancini.«Il sindaco», si legge, «in segno di profondo cordoglio e partecipazione al dolore che ha colpito la famiglia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

