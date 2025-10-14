L’uomo la bestia e la virtù in prima nazionale la commedia di Pirandello con Vanessa Gravina

14 ott 2025

Inaugurazione di stagione nel segno della grande prosa per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine: giovedì 16 ottobre, alle ore 20.30 andrà infatti in scena in prima nazionale L’uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, nuova produzione di Teatri di Pistoia realizzata, in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

