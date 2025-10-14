L’uomo la bestia e la virtù in prima nazionale la commedia di Pirandello con Vanessa Gravina
Inaugurazione di stagione nel segno della grande prosa per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine: giovedì 16 ottobre, alle ore 20.30 andrà infatti in scena in prima nazionale L’uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, nuova produzione di Teatri di Pistoia realizzata, in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
L'UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ di Luigi Pirandello. Eccezionale PROVA APERTA a Teatro Nuovo Giovanni da Udine, in scena prima nazionale, dal 16 al 18 ottobre 2025. Oggi un appuntamento straordinario per vedere come nasce un grande spettacolo di - facebook.com Vai su Facebook