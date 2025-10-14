L' uomo gambizzato a Roma davanti a un supermercato e l' ombra della storia dei 107 chili di cocaina rubati

La scena era una di quelle che sanno di agguato. Un modo violento per far arrivare un messaggio, un avvertimento. Bersaglio di un sicario nascosto dietro un casco integrale e armato di pistola, è stato Alessio Isopo, 44 anni. Si tratta di un uomo incensurato.Gambizzato nel parcheggioAllora cosa. 🔗 Leggi su Romatoday.it