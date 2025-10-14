L’università la faccio quando ca**o voglio non mi rompete le palle | Zeudi Di Palma si sfoga coi fan per le domande insistenti sui suoi studi

Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello ed ex Miss Italia, ha espresso apertamente il suo fastidio per l’eccessiva curiosità di alcuni fan, chiedendo maggiore rispetto per la propria privacy. Durante una diretta con i suoi sostenitori, Di Palma ha risposto in modo deciso alle domande insistenti sul ritorno all’università. “ L’università la faccio quando ca**o voglio. Non rompete le palle. Mi laureerò quando ne ho voglia, al momento sto facendo altro. Frequento l’università per cultura personale, non per il titolo di studio”, ha dichiarato, chiarendo di non voler rendere pubbliche le sue scelte in ambito personale e formativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

