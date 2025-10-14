' L’unico duo che è un trio' sul palco del Nuovo una serata tutta da ridere con Marco e Pippo e Gaetano
Sabato 18 al Teatro Nuovo è in programma lo spettacolo 'L’unico duo che è un trio' di e con Marco Zuin e Filippo Borille e Gaetano Ruocco (nella foto).In questo show i tre comici veneti propongono una varietà dei loro sketch in cui il pubblico potrà gustare in piano il tratto distintivo del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
