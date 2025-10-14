L' unica soluzione per garantire la pace
Varrebbe la pena ricordarlo laggiù a Sharm, proprio mentre Donald Trump fa il gran cerimoniere del vertice che, liberati gli ostaggi e fatte tacere le armi, sancisce l'inizio della seconda fase del suo piano che ha l'obiettivo di porre le basi per una pace vera. E la voce che dovrebbe rammentare a tutti e con vigore il concetto non può che essere quella europea, la più sensibile al momento ai valori di libertà e democrazia: per evitare che fra due anni o anche prima cominci un altro conflitto, per scongiurare un altro sette ottobre o un'altra carneficina a Gaza l'unico sbocco possibile è quello che assicuri ai due popoli, israeliano e palestinesi, due Stati, cioè una patria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Todi, affascinante gemma medievale arroccata sulla valle del Tevere, offre ai visitatori panorami mozzafiato, arte ed eccellenze enogastronomiche. Raggiungi Terni o Perugia in treno e prosegui in bus fino a Todi. Acquista il biglietto in un’unica soluzione su t - facebook.com Vai su Facebook
L'unica soluzione per garantire la pace - o qualunque soggetto che professi la dottrina per cui il popolo palestinese può liberarsi solo con la violenza - Scrive msn.com
Tajani a Onu cita Papa Leone: Non abbandonare speranza pace. A Gaza unica soluzione due Stati - (Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 Come disse Papa Leone XIV, non possiamo abbandonare la speranza di pace. Lo riporta quotidiano.net
La ministra degli Esteri dell’Anp: “L’Italia riconosca ora la Palestina. La pace? I veri ostacoli sono genocidio, apartheid e colonie” - Il piano Trump per Gaza non è perfetto ma va nella direzione giusta. Scrive msn.com