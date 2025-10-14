Varrebbe la pena ricordarlo laggiù a Sharm, proprio mentre Donald Trump fa il gran cerimoniere del vertice che, liberati gli ostaggi e fatte tacere le armi, sancisce l'inizio della seconda fase del suo piano che ha l'obiettivo di porre le basi per una pace vera. E la voce che dovrebbe rammentare a tutti e con vigore il concetto non può che essere quella europea, la più sensibile al momento ai valori di libertà e democrazia: per evitare che fra due anni o anche prima cominci un altro conflitto, per scongiurare un altro sette ottobre o un'altra carneficina a Gaza l'unico sbocco possibile è quello che assicuri ai due popoli, israeliano e palestinesi, due Stati, cioè una patria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'unica soluzione per garantire la pace