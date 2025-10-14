L’Under 18 cade a Roma | 4-1 Under 17 ko pari Under 16
Sosta del campionato per la Primavera 1, questi i risultati delle altre formazioni giovanili bianconere. Under 18 Roma-Cesena 4-1. Cesena: Dorigo, Zaghini (29’ pt Cenerelli), Venturini (10’ st Casadei M.), Pezzi (10’ st Poletti), Baietta, Gasperini (20’ st Giometti), Frisoni (20’ st Palladino), Casadei E., Tonti (40’st Cimatti), Malafronte (10’st Scapoli), Moretti (20’st Ricci). All: Zanetti. Reti: 8’ pt Moretti (C), 22’ pt Piermattei (R), 35’ pt Sugamela (R), 42’ pt Belmonte (R), 13’ st Modugno (R). Classifica prime posizioni: Roma 14, Napoli 13, Cesena 12*, Genoa 12, Cremonese 10 (* già effettuato il turno di sosta). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
