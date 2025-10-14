Luna Park assunti 8 nuovi vigilantes | Luogo sicuro e super monitorato

"Il Luna Park è estraneo alla vicenda criminosa che si è consumata sabato sera in prossimità della stazione del Minimetrò". Lo ribadisce Ugo Livero, il portavoce della Commissione organizzativa dei Baracconi, formata da sette membri, con il compito di tenere contatti con le istituzioni e coordinare la logistica del parco viaggiante. "La rapina - prosegue il portavoce - è avvenuta in un’area dove tra l’altro il nostro servizio d’ordine non può intervenire". Detto questo, la Commissione fa sapere che da ieri sono stati assunti 8 nuovi vigilantes che gli operatori stanno pagando di tasca propria. Con l’occasione Livero ricorda che gli imprenditori del divertimento viaggiante sono "legati in maniera molto forte alla città che da ben 102 anni ci ospita e ci accoglie in modo esemplare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

