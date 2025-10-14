Luminosa essenziale mai banale | la camicia bianca è il simbolo di una femminilità sicura e sofisticata
È lei la vera star della stagione. La camicia bianca, elegante e dal taglio maschile, torna protagonista negli outfit delle celeb. Il “mai più senza” del guardaroba autunnale conquista soprattutto gli outfit delle star a 50 anni: a dimostrarlo, le ultime apparizioni di Julia Roberts, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Gwyneth Paltrow.?Camicia bianca, come indossarla dai 20 ai 60 anni X Leggi anche › Sbocciare in autunno: 5 idee look con la camicia floreale Impegnate nel mese delle sfilate appena conclusosi, in prima fila alle premiere, persino sul set: tutte le celebrità nell’età d’oro puntano su questo pezzo classico e senza tempo, capace di svecchiare anche la mise più tradizionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
