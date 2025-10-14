L’Umbria vista dal web | Un brand da raccontare

PERUGIA - L’Umbria vista attraverso gli occhi del web: è questo il contributo che Shibumi ha portato all’ Economic Challenge 2025 – Il Coraggio delle Scelte. Con uno speech dal titolo “ Geo Analytics: la percezione dell’Umbria “, Andrea Cannizzaro, co-fondatore e Cmo di Shibumi, ha mostrato come il territorio regionale venga percepito online, attraverso un anno di monitoraggio delle conversazioni digitali su social network, blog, forum e siti di news. I numeri raccontano di oltre 439mila post in un anno, pari a circa un post al minuto, che collocano l’Umbria al 15° posto in Italia per menzioni online, circa la metà di quelle registrate dalla Puglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Umbria vista dal web : "Un brand da raccontare"

