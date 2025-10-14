L' ultimo video choc della violenza di Hamas

Il piano di pace è stato firmato a Sharm El Sheik ma da Gaza continuano ad arrivare immagini agghiaccianti di esecuzioni perpetrate dalle brigate di Hamas nei confronti degli oppositori. È iniziata la lotta per il potere nella Striscia, una sorta di resa dei conti brutale da parte di Hamas, come si evince da un video che ha iniziato a circolare lunedì mattina sulle piattaforme israeliane. Testimoni raccontano che si tratta di un'esecuzione effettuata nel centro di Gaza City nei confronti di presunti "fiancheggiatori" della "occupazione" israeliana dei territori di Gaza. Nel video si vedono alcuni uomini incappucciati, che imbracciano armi automatiche, che fanno disporre i 4 "traditori", come vengono definiti, in ginocchio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

