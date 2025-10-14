L' Ultimo Uomo al Teatro Artemisio Gian Maria Volonté

14 ott 2025

Un viaggio potente e poetico nella fragilità dell’essere contemporaneo a partire dall’opera del filosofo Byung-Chul Han: la Compagnia Atacama presenta L’Ultimo Uomo, la nuova creazione di danza contemporanea firmata da Patrizia Cavola e Iván Truol, in scena sabato 25 ottobre alle ore 21:00 al. 🔗 Leggi su Romatoday.it

