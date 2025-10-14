L' Ultimo Uomo al Teatro Artemisio Gian Maria Volonté
Un viaggio potente e poetico nella fragilità dell’essere contemporaneo a partire dall’opera del filosofo Byung-Chul Han: la Compagnia Atacama presenta L’Ultimo Uomo, la nuova creazione di danza contemporanea firmata da Patrizia Cavola e Iván Truol, in scena sabato 25 ottobre alle ore 21:00 al. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Sassari, rissa tra bande con coltelli: emergono nuovi dettagli – LA RICOSTRUZIONE Non si esclude che l’ultimo uomo che si è presentato in pronto soccorso possa essersi autoinferto delle ferite per costruirsi un alibi - facebook.com Vai su Facebook
C'è una novità! Da oggi l'abbonamento a Ultimo Uomo cresce. Non più un solo piano, ma tre: ABBONATO, SOCIO e PRESIDENTE. L'abbonamento attuale non cambia, mentre nei nei due nuovi piani, SOCIO e PRESIDENTE, troverete il Podcast Gran Riserva, - X Vai su X
All’Antico Teatro Sacco in scena “L’uomo migliore” - Venerdì 10 ottobre, alle 21, all’Antico Teatro Sacco andrà in scena “L’uomo migliore”, il Sogno di Achille e Patroclo di Alberto Bassetti, regia di Tommaso Garré; con Andrea Nicolini e Davide Lorino; ... Secondo ivg.it
"L’Uomo Calamita": dal 2 al 4 febbraio al Teatro Vascello - Dopo il debutto nel 2019 al Teatro Vascello, torna a Roma L’Uomo Calamita, lo spettacolo che ha mostrato al pubblico europeo le infinite potenzialità del circo contemporaneo come cerniera tra le arti. Segnala rainews.it
"L'Uomo più Crudele del Mondo: Boom di Presenze al Teatro Guglielmi" - Lo spettacolo "L'uomo più crudele del mondo" con Lino Guanciale e Francesco Montanari, diretto da ... Scrive lanazione.it