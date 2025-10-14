L’ultimo saluto Ieri i funerali di Giorgio Bartolini cuore giallorosso
C’erano tanti dei suoi colleghi professionisti con cui ha interagito nella sua ‘seconda’ vita, una volta appese le scarpe al chiodo; ma c’erano anche molti dei suoi ‘ragazzi’, quelli di cui è stato compagno di squadra, allenatore, direttore sportivo e presidente. Ieri pomeriggio, Ravenna – e parte del calcio ravennate – ha dato l’ultimo saluto a Giorgio Bartolini. Ad officiare la cerimonia nella basilica di San Maria Maggiore è stato il parroco, monsignor Rosino Gabbiadini. Ad accogliere le persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto ad una delle ultime vere bandiere del calcio giallorosso, è stato in particolare Simone Campajola, per il quale, Giorgio Bartolini, è stato quasi un secondo padre, prima ancora che un collega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
