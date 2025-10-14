L’ultimo saluto ad Angelo Valente | i funerali del campione a Pontesesto di Rozzano
Rozzano – Si terranno domani, mercoledì 15 ottobre all e ore 15 presso la chiesa Santi Chiara e Francesco a Pontesesto di Rozzano, i funerali del maestro Angelo Valente che se n'è andato a 51 anni lunedì sera. Quattro volte campione del mondo di kickboxing ha combattuto fino all'ultimo contro la malattia, da grande maestro dello sport e delle arti marziali quale era. Oggi lo piangono le comunità di Rozzano, dove vivere, quella di Pieve Emanuele dove allenava i nuovi campioni e tutto il mondo dello sport. “ La scomparsa di Angelo Valente ci addolora profondamente – ha dichiarato il sindaco di Rozzano Mattia Ferretti – è stato un campione dentro e fuori dal ring, una persona che ha saputo trasmettere i valori autentici dello sport con passione e generosità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
