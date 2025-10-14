L’ultimo saluto a Yuri Ravizza | mercoledì il funerale del quarantenne morto in moto
IL LUTTO. Alle 9,30 nella parrocchiale di Urgnano i funerali di Yuri Ravizza: martedì 14 ottobre alle 17,30 la veglia di preghiera nella casa di via Ortensie 70. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Argomenti simili trattati di recente
La Provincia Unica TV. . Chiesa della Beata Vergine del Rosario di Sondrio gremita per l’ultimo saluto ad Alberto Gianoli, giornalista e insegnante che è morto venerdì. In centinaia hanno presenziato al suo funerale, provenienti da Sondrio, Poschiavo, Como e - facebook.com Vai su Facebook
L’ultimo saluto a Yuri Ravizza: mercoledì il funerale del quarantenne morto in moto - Alle 9,30 nella parrocchiale di Urgnano i funerali di Yuri Ravizza: martedì 14 ottobre alle 17,30 la veglia di preghiera nella casa di via Ortensie 70. Si legge su ecodibergamo.it
Mercoledì l’addio a Yuri Ravizza, morto a 40 anni nell’incidente di sabato - Le comunità di Urgnano e Ghisalba si preparano a dare l’ultimo saluto al 40enne, deceduto dopo lo scontro tra la sua Ducati e un camper ... Segnala bergamonews.it