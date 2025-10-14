L’ultimo a fuggire dal festival Stremato ma fiero e deciso
Ventitré anni, di Holon, lavorava in una friggitoria e faceva turni come agente di sicurezza al festival Nova. Quando i miliziani di Hamas attaccarono, Bar Kupershtein non cercò riparo. Restò a proteggere chi tentava la fuga dietro le transenne, poi fu visto mentre caricava feriti su un pick-up. Pochi minuti dopo venne catturato. Nei video diffusi da Hamas appariva stremato, ma con lo sguardo fermo. In una clip del 2025, verificata dal Times of Israel, si vede accanto a Maxim Herkin a circa 30 metri sotto terra, in un tunnel di Gaza. La famiglia ha riconosciuto Bar nel filmato diffuso da Hamas grazie ai tratti del viso e alla voce, confermando ufficialmente la sua identità alle autorità israeliane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
In Niger, nell’ultimo anno, oltre seimila bambini sono stati costretti a fuggire dalle loro case a causa degli attacchi terroristici. Molti di loro sono , . Alcuni non sanno nemmeno dove siano i propri genitori. In questa emergenz - facebook.com Vai su Facebook