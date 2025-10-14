L’ultimatum di Israele ad Hamas | Consegni i corpi degli ostaggi entro oggi

Israele ha stabilito per la giornata del 14 ottobre la scadenza entro la quale Hamas dovrà restituire i corpi dei 24 ostaggi morti nella Striscia di Gaza, rapiti durante l’attacco del 7 ottobre 2023. Secondo l’emittente israeliana Kan, lo Stato ebraico ritiene che il movimento islamista detenga ancora tutte le salme previste dall’accordo di pace, ma non le abbia ancora consegnate. I mediatori, tuttavia, avrebbero segnalato che Hamas incontrerebbe difficoltà nel recuperare tutti i resti, poiché alcuni ostaggi sarebbero rimasti uccisi sotto i bombardamenti israeliani e i loro corpi si troverebbero ancora tra le macerie. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’ultimatum di Israele ad Hamas: «Consegni i corpi degli ostaggi entro oggi»

