L’ultima lezione di Diane Keaton | vivere sola ridere forte amare tutto anche gli insetti

Cultweb.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diane Keaton, la straordinaria attrice premio Oscar scomparsa in California sabato 11 ottobre 2025 all’età di 79 anni, aveva rilasciato nel maggio 2019 a People, una delle interviste più intime e rivelatrici della sua carriera. Seduta nella sua casa di Brentwood, California, l’attrice si era aperta con una sincerità disarmante su temi che hanno definito la sua esistenza: la maternità, le relazioni, l’invecchiamento e quella scelta di vita che l’ha resa unica nella sua generazione. Con la consueta ironia aveva esordito con una dichiarazione che sembrava una provocazione: “ Non so nulla e non ho imparato niente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

l8217ultima lezione di diane keaton vivere sola ridere forte amare tutto anche gli insetti

© Cultweb.it - L’ultima lezione di Diane Keaton: vivere sola, ridere forte, amare tutto, anche gli insetti

Scopri altri approfondimenti

Diane Keaton, l’icona che ha insegnato alle donne la libertà di essere sé stesse - LOS ANGELES – Con Diane Keaton se ne va non solo una delle attrici più amate del cinema americano, ma anche un simbolo di indipendenza e intelligenza femminile. Riporta cataniaoggi.it

Il cinema perde Diane Keaton, addio al simbolo di ironia e anticonformismo - Diane Keaton ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema. adnkronos.com scrive

Giorgio Armani creò l’outfit di Diane Keaton agli Oscar: “Volevo vestire la donna che vive e lavora" - La star di Io e Annie fu tra le prime dive del mondo del cinema ad indossare un capo creato appositamente dallo stilista italiano. Come scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ultima Lezione Diane Keaton