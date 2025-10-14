L’ultima lettera di Yanez - Spettacolo teatrale nell’ambito del Progetto di cultura costituzionale L' anno delle scelte 25 aprile 1945 – 2 giugno 1946

Pisatoday.it | 14 ott 2025

L’Ultima lettera di YanezSpettacolo teatrale nellambito del progetto di cultura costituzionale L'anno delle scelte (25 aprile 1945 – 2 giugno 1946)organizzato da ANPI, Ufficio Scolastico Provinciale, CIDIC - Università di Pisa e Domus Mazziniana, in collaborazione con l’associazione Binario Vivo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

